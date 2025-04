Explosion et incendie à Etretat, en Seine-Maritime : près de 100 sapeurs-pompiers mobilisés

Des moyens conséquents sont mobilisés pat le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) à Étretat, en Seine-Maritime, ce mardi 8 avril depuis la fin de matinée. Près de 100 sapeurs-pompiers sont confrontés à un violent incendie qui a d'abord touché une habitation, située rue Notre-Dame, et s'est propagé à des immeubles voisins.



Selon la préfecture, l'explosion qui s'est produite vers 11 heures a provoqué l'incendie et l’effondrement d’un bâtiment situé rue Notre Dame. « Les maisons attenantes, représentant jusqu’à 56 habitants, ont été évacuées le temps nécessaire à l’intervention », précise-t-elle dans un communiqué.