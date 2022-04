Evreux : un sexagénaire écope de 6 mois de prison avec sursis pour une série de dégradations

Un Ébroïcien de 62 ans a été condamné à six mois de prison avec sursis pour avoir commis des dégradations. Le sexagénaire a été interpellé ce mardi 5 avril à son domicile à Évreux (Eure).



Il lui est reproché d’avoir tagué des croix gammées et autres sigles en rapport avec des partis d’extrême droite sur un panneau public de la préfecture de l’Eure et sur la vitrine d’une mutuelle rue du Docteur-Oursel. Ces derniers faits ont été commis en janvier.