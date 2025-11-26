Evreux : un résident du foyer Adoma démasqué par le chien anti-drogue de la police

Un quadragénaire a été interpellé lundi matin dans sa chambre au foyer Adoma de la Madeleine après la découverte de près de 40 grammes de résine de cannabis. Il a été remis en liberté dans l’attente de sa convocation devant la justice.