Evreux : un résident du foyer Adoma démasqué par le chien anti-drogue de la police

Le chien anti-drogue des policiers a marqué la porte de la chambre où de la résine de cannabis a été découverte - Illustration Adobe Stock
Un homme hébergé au foyer Adoma de la rue Marnière Riga, dans le quartier de la Madeleine à Évreux, a été placé en garde à vue ce lundi. En milieu de matinée, ce quadragénaire a été interpellé dans sa chambre après que le chien anti-stupéfiants de la police a marqué sa porte. L’homme a ouvert sans difficulté aux policiers, qui ont procédé à une visite des lieux en présence d’un officier de police judiciaire. La perquisition a permis de découvrir un peu moins de 40 grammes de résine de cannabis.
Pour sa consommation personnelle
Le mis en cause a expliqué avoir acheté cette drogue pour sa consommation personnelle auprès d’un revendeur situé au centre commercial voisin. Selon ses déclarations, il s’en procure une fois par mois environ 50 grammes pour un montant de 150 euros.
Après quelques heures passées au commissariat, l’homme a été remis en liberté avec une convocation pour le 27 avril 2026 en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Après quelques heures passées au commissariat, l’homme a été remis en liberté avec une convocation pour le 27 avril 2026 en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Les autres infos du jour
-
Grand-Quevilly : un job dating pour booster l’insertion professionnelle
-
Violences conjugales : la Seine-Maritime lance le “pack nouveau départ” pour renforcer la protection des victimes
-
Covoiturage : l'aire de Criquebeuf-sur-Seine (Eure) s'enrichit de 49 places supplémentaires
-
Caténaire endommagée par un arbre entre Val-de-Reuil et Vernon : le trafic Rouen–Paris paralysé plusieurs heures