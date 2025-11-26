Connectez-vous S'inscrire

Evreux : un résident du foyer Adoma démasqué par le chien anti-drogue de la police


Un quadragénaire a été interpellé lundi matin dans sa chambre au foyer Adoma de la Madeleine après la découverte de près de 40 grammes de résine de cannabis. Il a été remis en liberté dans l’attente de sa convocation devant la justice.



Mercredi 26 Novembre 2025 - 17:48


Le chien anti-drogue des policiers a marqué la porte de la chambre où de la résine de cannabis a été découverte - Illustration Adobe Stock
Le chien anti-drogue des policiers a marqué la porte de la chambre où de la résine de cannabis a été découverte - Illustration Adobe Stock
Un homme hébergé au foyer Adoma de la rue Marnière Riga, dans le quartier de la Madeleine à Évreux, a été placé en garde à vue ce lundi. En milieu de matinée, ce quadragénaire a été interpellé dans sa chambre après que le chien anti-stupéfiants de la police a marqué sa porte. L’homme a ouvert sans difficulté aux policiers, qui ont procédé à une visite des lieux en présence d’un officier de police judiciaire. La perquisition a permis de découvrir un peu moins de 40 grammes de résine de cannabis.

Pour sa consommation personnelle

Le mis en cause a expliqué avoir acheté cette drogue pour sa consommation personnelle auprès d’un revendeur situé au centre commercial voisin. Selon ses déclarations, il s’en procure une fois par mois environ 50 grammes pour un montant de 150 euros.

Après quelques heures passées au commissariat, l’homme a été remis en liberté avec une convocation pour le 27 avril 2026 en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
 




Mots clés : drogue, enquête, Eure, Evreux, faits divers, police, stupéfiants




Suivre InfoNormandie sur WhatsApp
http://

Violences conjugales : la Seine-Maritime lance le “pack nouveau départ” pour renforcer la protection des victimes

26/11/2025

Grand-Quevilly : un job dating pour booster l’insertion professionnelle

26/11/2025

Evreux : un résident du foyer Adoma démasqué par le chien anti-drogue de la police

26/11/2025

Covoiturage : l'aire de Criquebeuf-sur-Seine (Eure) s'enrichit de 49 places supplémentaires

26/11/2025

Yvelines : deux hommes condamnés pour avoir foncé sur un véhicule de police à Mantes-la-Jolie

25/11/2025

Yvelines : condamné pour violences, vols et détournement d’argent au détriment de sa compagne à Conflans-Sainte-Honorine

25/11/2025

Appel à témoins : une adolescente de 15 ans portée disparue à Andrésy (Yvelines)

25/11/2025

Violences faites aux femmes : avec plus de 3 000 victimes en 2024, l’Eure renforce ses actions

25/11/2025

Caténaire endommagée par un arbre entre Val-de-Reuil et Vernon : le trafic Rouen–Paris paralysé plusieurs heures

25/11/2025

Rouen : un trafiquant interpellé à l’issue d’une surveillance, 40 g de cocaïne saisis

25/11/2025

Rouen : quatre migrants irakiens découverts parmi les fleurs dans un camion frigorifique

25/11/2025

Rouen : le CHU regroupe ses soins critiques pour renforcer capacités et qualité des prises en charge

24/11/2025

En Seine-Maritime, un chauffeur routier meurt dans l’explosion de son camion sur la D915

24/11/2025

Un camion heurte un pont-rail entre Pont-de-l’Arche et Oissel : trafic interrompu sur la ligne Paris–Le Havre

24/11/2025

Le “Pack nouveau départ” : un accompagnement immédiat pour les victimes de violences conjugales en Seine-Maritime

24/11/2025

Circulation perturbée sur la ligne Paris–Granville après un incident à un passage à niveau dans l'Orne

24/11/2025

Camion-citerne couché : l’A151 fermée à la circulation entre Eslettes et Pissy-Pôville, en Seine-Maritime

24/11/2025

Un jeune homme suicidaire intercepté in extremis au-dessus du bassin du Commerce au Havre

24/11/2025

De Saint-Michel à la ferme de Navarre : la transhumance revient à Évreux du 25 au 28 novembre

24/11/2025

Conduite endommagée et fuite de gaz : les habitants confiné dans leur immeuble au Havre

24/11/2025
Afficher plus d'articles

InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
Agenda
Les infos les + lues

Accident à Saint-Aubin-sur-Scie : trois blessés légers transportés à l’hôpital de Dieppe

22/11/2025 -

Une violente collision fait deux morts, un homme de 55 ans et une femme de 25 ans, entre Gremonville et Motteville

23/11/2025 -

En Seine-Maritime, un chauffeur routier meurt dans l’explosion de son camion sur la D915

24/11/2025 -

Circulation perturbée sur la ligne Paris–Granville après un incident à un passage à niveau dans l'Orne

24/11/2025 -

Eure : un "patrouilleur" percute l'arrière d'un poids-lourd sur l'A13, le conducteur est choqué

24/11/2025 -

Rouen : le CHU regroupe ses soins critiques pour renforcer capacités et qualité des prises en charge

24/11/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen