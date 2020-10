FAITS DIVERS

Evreux : un père de famille accuse son fils de l'avoir battu et menacé de mort avec un couteau

Par infoNormandie le 21/10/2020 à 18:31

L'auteur des violences, âgé de 26 ans, a été interpellé et placé en garde à vue. Son père l'accuse de l'avoir frappé à coups de poing et de pied et menacé avec un couteau