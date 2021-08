Évreux : le conducteur sans permis coupe la priorité aux motards de la Police

Les motards se lancent à sa poursuite et l’interceptent un peu plus loin. L’automobiliste, âgé de 20 ans, n’est pas inconnu de leurs services : il a déjà été contrôlé et verbalisé pour défaut de permis de conduire.



Récidiviste, c’est donc pour cette raison qu’il a été placé en garde à vue. Il est ressorti de l’hôtel de police avec une convocation pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en date du 8 novembre prochain.