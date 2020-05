Évreux : l’adolescent de 17 ans conduisait sans permis et positif à trois stupéfiants

Lors d’un contrôle routier mis en place jeudi après-midi au rond-point de Cocherel sur la RN à Évreux (Eure) un automobiliste a été contrôlé sans être titulaire du permis et sans assurance.



Le conducteur, âgé de 17 ans, était au volant d’une Peugeot 308 quand il a été intercepté par les motards de la formation motocycliste urbaine (FMU). Les policiers ont alors remarqué que la plaque d’immatriculation du véhicule était défectueuse et les feux stop ne fonctionnaient pas.



L’adolescent n’avait évidemment pas le permis de conduire et la voiture était dépourvue d’assurance. Le test salivaire auquel il a été soumis s’est révélé positif à la résine de cannabis, aux amphétamines et à la méthadone.



Interpellé, il a été placé en garde à vue puis déféré vendredi devant un juge des enfants.