Évreux : ivre, il insulte et menace de mort en pleine nuit son voisin qui se plaint du tapage nocturne

Un différend entre voisins a éclaté ce jeudi vers 4 heures du matin, rue Édouard Ferré à Évreux (Eure) qui a nécessité l’intervention de la police.



L’un des protagonistes, âgé de 19 ans, était en état d’ivresse et particulièrement excité. Il a insulté et menacé de mort un de ses voisins qui se plaignait du tapage récurrent et autres nuisances occasionnés par ce jeune homme.



Le mis en cause, qui avait près de / grammes d’alcool dans le sang, a été interpellé et placé en dégrisement a l’hôtel de police.



En fin d’après-midi, vers 18 heures, il était toujours en garde à vue.