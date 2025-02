Évreux : interpellation mouvementée après une transaction de stupéfiants à La Madeleine

Les policiers ont alors pris en filature l’acheteur et l’ont interpellé un peu plus loin. L’intervention ne s’est pas déroulée sans difficulté : l’individu, âgé de 42 ans et déjà connu des services de police, a tenté d’échapper au contrôle en repoussant violemment l’un des fonctionnaires avant de prendre la fuite en courant.



Il a finalement été rattrapé après avoir glissé et chuté sur une pelouse boueuse. Malgré cela, son interpellation a été particulièrement compliquée : il a opposé une vive résistance, assénant des coups de poing et de pied aux policiers.