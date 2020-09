Évreux : à l’origine d’incivilités, la jeune femme insulte policiers et agents de la SNCF

Un policier municipal et trois agents de la SNCF ont été pris à partie et injuriés par une jeune femme de 18 ans, jeudi à la gare d’Évreux (Eure).



La mise en cause, domiciliée Conches-en-Ouche, était sur le quai de la gare. Elle se livrait avec d’autres femmes de son âge, à des incivilités. Des témoins ont alors signalé les faits à la police municipale. A l’arrivée de la patrouille, la perturbatrice s’en est pris, en les insultant, à un des fonctionnaires et aux agents de la SNCF les accusant d’être à l’origine de l’intervention de la police.



La mise en cause a été interpellée pour outrages sur personne dépositaire de l’autorité publique ou en charge d’une mission de service public. Elle a placée en garde à vue. Laissée libre à l’issue de son audition, elle devra se présenter le 8 juin 2021 au palais de justice en vue d’une ordonnance pénale.