Évreux. Le (mauvais) plan apéro de deux amis sans domicile fixe se termine à l’hôtel de police

Les deux amis glissent dans leur sac une bouteille de whisky, une bouteille de Vodka, une autre de pastis, des canettes de Coca et pour compléter le tout une barquette de crevettes et des biscuits apéritifs. Soit pour un montant de 71,42 €.



Reste à franchir les caisses sans se faire remarquer et surtout se faire pincer. Mais c’est sous-estimer l’efficacité des moyens de surveillance d’une grande surface : les voleurs à l’étalage ont rapidement été démasqués et remis à la police.