Évreux. Évacuation au nouvel hôpital de Navarre après un feu de chambre qui fait un blessé

Une victime, un homme de 36 ans, a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et transportée, en urgence relative, au centre hospitalier d’Évreux.



Par précaution, vingt-sept patients et membres du personnel ont été évacués le temps des opérations de reconnaisssnce et de ventilation qui ont mobilisé 18 sapeurs-pompiers, ainsi qu’une équipe du Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR), des agents d’Enedis et la police.