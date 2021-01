Eure : une maison détruite par un incendie à Authou, un couple et son fils relogés

Par précaution, les occupants de ces maisons (trois femmes) ont été évacués et regroupés dans une salle de la mairie. Les propriétaires de la demeure en feu ainsi que leur fils âgé d’une trentaine d’années ont été examinés par les sapeurs-pompiers après avoir inhalé des fumées. Seul le fils a été transporté, en urgence relative, à l’hôpital de Bernay, le couple ayant refusé son transport.



L’intervention a mobilisé trente-six sapeurs-pompiers. Le maire de commune et des agents d’Enedis se sont déplacés sur les lieux, rejoints par la gendarmerie chargée des constatations d’usage.



Le couple et leur fils ont été relogés dans leur famille.