Eure : une maison à colombages endommagée par un incendie, deux personnes relogées

Un incendie s’est déclaré ce vendredi soir, vers 21h30, dans une maison d’habitation à colombages à Asnières, une commune de l’Eure proche de Cormeilles.



Vingt-deux sapeurs issus des casernes de Cormeilles, Thiberville, Bernay et Pont-Audemer sont intervenus, avec deux lances, pour combattre le feu qui est parti du rez-de-chaussée et menaçait de se propager au premier étage et aux combles.



Les deux occupants sont sortis indemnes. Ils devaient trouver eux-mêmes une solution de relogement.



La construction de la maison sinistrée date de 1750, selon l’officier de garde au centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis27).