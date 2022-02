Eure : un habitant de Calleville, alcoolisé, s’en prend violemment à sa famille et aux gendarmes

Sur place, les gendarmes ont été confrontés à un homme de 55 ans fortement alcoolisé et agressif envers les membres de sa famille, d’où leur intervention.



Le mis en cause, agacé de voir les gendarmes débarquer chez lui, s’en est pris alors à eux, tous en les insultant et menaçant. L’homme s’est ensuite opposé à son interpellation. Il a finalement été maîtrisé et conduit à la brigade de Brionne pour être placé en garde à vue.