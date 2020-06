Eure : un bâtiment industriel détruit par le feu à Igoville, une cinquantaine de pompiers mobilisés

Une cinquantaine de sapeurs-pompiers de l’Eure sont engagés sur un incendie qui s’est déclaré ce mercredi 10 juin dans une entreprise de la zone d’activité du Fort à Igoville, près de Pont-de-l’Arche. Le feu est parti d’un bâtiment de 400 m2 utilisé pour la maintenance et l’entretien de poids-lourds de la société Actrans.



A l’arrivée des sapeurs-pompiers, vers 14h50, le bâtiment était totalement embrasé, indique un officier du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis). Plusieurs lances ont été déployées pour venir à bout du sinistre, dont l’origine est indéterminée.



Un important panache de fumée s’est formé dans le ciel et des bruits d’explosions (éclatement de pneus) ont été entendus, selon plusieurs témoins. Aucune victime n’est à déplorer.



Par précaution, la circulation a été coupée temporairement dans les deux sens sur le pont de Pont-de-l’Arche (D6015).