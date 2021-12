Eure : trois personnes blessées dans un carambolage entre trois véhicules à Evreux

Un accident de la circulation a fait trois blessés ce mardi soir, vers 18 heures, route de Paris (RN13) à Evreux (Eure). Il a impliqué un véhicule utilitaire et deux voitures de tourisme qui circulaient dans le même sens en direction de Pacy-sur-Eure.



Le carambolage s'est produit un peu après le centre commercial le Grand Evreux, sur la voie de droite qui a été neutralisée le temps de l'intervention des secours et de l'enlèvement des véhicules.



Les sapeurs-pompiers ont dénombré trois blessés qui ont été d'abord pris en charge sur place par une équipe du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) d'Evreux, avant d'être évacués vers le centre hospitalier de la ville.



La police a procédé aux constatations d'usage et ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de la collision.



Neuf sapeurs-pompiers ont été engagés sur les lieux avec trois véhicules de secours et d'aide aux victimes (VSAV).