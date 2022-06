Eure : l’incendie se propage à la toiture du pavillon près de Broglie, deux habitants relogés

Deux habitants de Ferrières-Saint-Hilaire, une commune située entre Bernay et Broglie dans l’Eure, se retrouvent sans toit. Cette nuit, vers 2h30, un incendie a endommagé sérieusement leur pavillon de 160 m2.



Le feu est parti d’une chambre au premier étage de l’habitation située au hameau de l’Oiselière et s’est propagé à la toiture, indiquent les sapeurs-pompiers. Deux lances à incendie ont été nécessaires pour combattre le sinistre et l’empêcher de faire davantage de dégâts.