Eure. Un sexagénaire, en urgence absolue, sorti de sa maison en feu par les sapeurs-pompiers

Le feu s’est déclaré vers 17h20. À l’arrivée des secours, la salle à manger et le salon étaient embrasés, et les flammes s’étaient propagées à la toiture. Trois lances à incendie ont été déployées, permettant de maîtriser le sinistre et aux sapeurs-pompiers d’intervenir à l’intérieur de la maison pour secourir la victime, en état d’urgence absolue.



Prise en charge par le SMUR de Verneuil-sur-Avre, elle a été médicalisée sur place avant d’être transportée vers l’hôpital de Garches, dans les Hauts-de-Seine.



Une femme de 50 ans, choquée, a également été examinée par l’équipe du SMUR, mais son état n’a pas nécessité son hospitalisation.