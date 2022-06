Eure. Un feu de poubelle enflamme la toiture d'habitations mitoyennes près de Pont-Audemer

Après l'extinction du feu, les sapeurs-pompiers ont procédé aux opérations habituelles : dégarnissage, déblaiement, protection des biens et bâchage de la partie sinistrée. Le service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de l'Eure a dépêché sur place trente-huit sapeurs-pompiers issus des centre de secours de Pont-Audemer, Beuzeville, Cormeilles, Pont-Authou, Epaignes et Bernay.



La gendarmerie a ouvert une enquête qui devrait permettre d'établir l'origine du feu de poubelle.