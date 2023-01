Eure. Un électricien mis en examen après l'incendie qui a coûté la vie à trois enfants

Quelques jours avant le drame, des dysfonctionnements avaient été signalés par le propriétaire au niveau du tableau électrique : le compteur avait disjoncté anormalement lors du branchement d'une friteuse et d'un aspirateur. Il a donc été fait appel au même électricien, un artisan de la région de Pont-Audemer dont la dernière intervention remontait au 20 décembre



Après avoir exclu la mise en cause de la cheminée, l'expert en incendie ainsi que les techniciens d'identification criminelle de la gendarmerie sont arrivés à la même conclusion : l'incendie a pu être déclenché par une "défaillance du tableau électrique et de ses périphériques". "Un arc électrique" provenant du compteur a pu alors "projeter une étincelle vers le canapé qui était en dessous du compteur et entraîner un départ de feu". Une hypothèse retenue le juge d'instruction chargé de ce lourd dossier. "Nous avons à 99% la certitude que l'origine de l'incendie est le tableau électrique", a insisté le procureur de la République.