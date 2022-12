Eure : deux enfants sont morts dans l'incendie de la maison familiale, un troisième est dans un état grave

Le drame s'est produit vers 3h50 dans la nuit de ce vendredi à samedi. A quelques heures du réveillon de Noël. Selon les premiers éléments, l'incendie se serait déclaré au niveau des pièces de vie, dans le salon ou bien la cuisine. L'origine exacte du départ de feu est pour l'heure indéterminée.



Les flammes se sont rapidement propagées à l'ensemble de l'habitation. A leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont dénombré dix victimes, cinq adultes et cinq enfants. Les deux plus jeunes de ces enfants, en arrêt cardio-respiratoire, n'ont pu être réanimés. Leur décès a été déclaré sur place par le médecin du SMUR.



Un troisième, en "urgence absolue" a été pris en charge par les secours et évacué par hélicoptère vers un hôpital de la région parisienne. Les autres membres de la famille, cinq adultes et deux enfants, ont été hospitalisés après avoir inhalé des fumées dans l’incendie.