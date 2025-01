Eure. Percutée par une voiture, une jeune fille de 15 ans, transportée en urgence absolue au CHU de Rouen

La jeune victime, grièvement blessée, a été transportée en urgence absolue, médicalisée par la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) vers le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen (Seine-Maritime).



La conductrice, choquée, a refusé son transport à l'hôpital.



Six sapeurs-pompiers des Andelys et d'Etrépagny ont été mobilisés, rejoints sur place par une équipe du SMUR, un représentant de la commune et la gendarmerie.