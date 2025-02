Eure. Le Verneuil Comedy Club revient pour une deuxième édition pleine de surprises !

> Avec Blønd and Blönd and Blónd



Pour clôturer le festival, le trio suédois Blønd and Blönd and Blónd revient avec son tout nouveau spectacle : “Mariåj en Chønsons”. Tø, Glär et Mår vous invitent au mariage rocambolesque de Magnus et Gwendoline, où les imprévus s’enchaînent dans un délire musical désopilant. Avec leur style inimitable mêlant absurdité, réinterprétations déjantées et dérision nordique, ils revisitent les grands classiques de la chanson française comme vous ne les avez jamais entendus. Une véritable explosion de rires et de musique pour finir le festival en beauté !



Samedi 29 mars à 20h30

Tarifs municipaux A : 19 € / 12 €