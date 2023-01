Eure. Deux cambrioleurs stoppés dans leur périple à Gravigny, grâce aux témoignages de voisins

Un équipage de police secours est dépêché . Alors qu'ils sont sur place, ils sont informés qu'un vol par effraction a eu lieu dans un pavillon tout proche, rue de la Pichotte. Un témoin est en mesure de fournir le signalement des cambrioleurs qui sont trois. La victime, absente au moment des faits, confirme que la tablette, l'ordinateur et les bijoux retrouvés sous la poubelle ont été dérobés chez lui.



Un peu plus tard, un nouveau cambriolage est signalé : un homme explique avoir mis en fuite, peu avant 13 heures, trois individus qui s'étaient introduits dans un pavillon voisin, rue Jean-Baptiste Carpeaux, dans le quartier de Saint-Michel. Des bijoux et divers bibelots ont été dérobés.