Eure. À Giverny, le vivant s’expose au musée des impressionnismes

En écho à cette approche sensible du paysage, le musée dévoile en parallèle Les Collections au jardin. Cette exposition rassemble des œuvres majeures de ses fonds autour du thème du jardin, fil rouge de son identité artistique.Peintures impressionnistes, œuvres contemporaines, photographies : Claude Monet, Pierre Bonnard, Gustave Caillebotte, Joan Mitchell ou encore Jean Gaumy et Maude Maris offrent un panorama du regard artistique sur le jardin à travers les siècles. Paysages domestiqués, végétation sauvage ou visions oniriques composent ce dialogue entre temps, styles et sensibilités.Avec ces deux expositions, le musée des impressionnismes propose bien plus qu’une simple visite : une expérience immersive, entre art, design, architecture et écologie. Ici, passé et futur, humain et non-humain, réel et imaginaire se répondent et s’enrichissent mutuellement. Un voyage sensible dans un monde où le vivant est au centre de la création.🗓 À voir du 11 juillet au 2 novembre 2025📍 Musée des impressionnismes à Giverny (Eure).Plus d'infos sur le site du musée