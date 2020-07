Eure : 10 hectares de chaume et de fourrage détruits par le feu à Ecquetot

Dix hectares de chaume et de paille ont été détruits par un incendie qui s’est déclaré, ce mardi vers 19 heures, dans un champ d’une superficie de 80 hectares, en bordure de la RD133 à Ecquetot (Eure).



Vingt-quatre sapeurs-pompiers des centres de secours du Neubourg, Louviers, Amfreville, Pont-de-l’Arche, Saint-André de l’Eure et Caugé, ont été mobilisésIls. Ils ont déployé trois lances qui ont permis d’enrayer la propagation des flammes.



L’origine du départ de feu est inconnue pour le moment.







Avec les fortes chaleurs du moment, l'activité des sapeurs-pompiers est montée en puissance : 11 feux d'espaces naturels ont été enregistrés pour la seule journée de ce mardi 21 juillet. Ils ont nécessité l'engagement de 130 hommes. Bilan : 15 hectares de chaume et de fourrage détruits par les flammes. Aucun blessé n'est à déplorer.