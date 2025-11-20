Enlèvement d’un mineur placé : la mère et le beau-père condamnés à Rouen, l’adolescent rapatrié en France

Un garçon de 16 ans, placé par décision judiciaire, avait été emmené de force jusqu’à Kiev (Ukraine) par sa mère et son beau-père. Quatre mois après sa disparition, l’adolescent est revenu en France. Le couple, interpellé dans la région rouennaise, vient d’être condamné.