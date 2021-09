Enfant fauché mortellement près de Rouen : le conducteur de la voiture en cause a 16 ans

Le drame s'est déroulé un peu avant 20h30. Le plus jeune des mis en cause était au volant de la berline allemande qui circulait à vitesse excessive. A l'intersection, il a entrepris de doubler par la droite un véhicule arrêté à un feu rouge. La BMW ne s'est pas arrêtée au feu et a percuté violemment l'enfant de 5 ans qui se trouvait sur le passage protégé. Le chauffard s'est enfui sans se préoccuper de l'état de la petite victime. Cette dernière, très grièvement blessée, est décédée à son arrivée au CHU de Rouen.Sur place, les policiers ont pu recueillir de précieux témoignages tant auprès du voisinage que de témoins directs du drame. Informés via les réseaux sociaux que la BMW se trouverait sur un parking à Petit-Couronne, des équipages de la brigade anticriminalité ont fait des recherches dans la nuit. Le véhicule impliqué a effectivement été découvert avec deux jeunes gens à proximité qui ont été contrôlés dans un premier temps.