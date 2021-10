Encore un drame sur une route de l'Eure : un face-à-face fait deux morts et un blessé grave à Nassandres

Alors qu'ils étaient engagés sur un incendie suivi de deux explosions à Bernay et sur un feu à Guichainville, les sapeurs-pompiers de l'Eure ont dû se rendre, dans le même temps, sur la commune de Nassandres où un tragique accident de la circulation s'est produit. Deux véhicules sont entrés en collision sur la route départementale 613. Le bilan est lourd : un homme de 76 ans et une femme de 68 ans sont décédés, et un homme de 75 ans a été blessé grièvement.