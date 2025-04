En souvenir des victimes et des héros de la déportation, plusieurs cérémonies dans l’Eure ce dimanche

Dans le département de l’Eure, plusieurs cérémonies officielles seront organisées sous l’autorité des représentants de l’État. Le préfet Charles Giusti invite les eurois à se joindre à ces rassemblements « pour témoigner de leur respect et de leur reconnaissance envers les victimes et leurs familles ».



Voici le programme des cérémonies annoncées :

• Bernay, 11 h 00 : cérémonie présidée par Charles Giusti, préfet de l’Eure.

• Évreux, 11 h 00 : cérémonie présidée par Alaric Malves, secrétaire général de la préfecture et sous-préfet d’Évreux.

• Neaufles-Saint-Martin, 15 h 00 : inauguration d’une plaque en hommage au résistant Sylvain Sénécaux, également présidée par Alaric Malves.

• Les Andelys, 11 h 00 : cérémonie présidée par Nicolas Lebas, sous-préfet des Andelys.



Ces moments de recueillement sont ouverts à toutes et tous.