Elle chute du troisième étage à Dieppe : la fillette de 4 ans n’a pu être réanimée

Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte suite au décès d’une fillette de 4 ans, dans la soirée d’hier à Dieppe (Seine-Maritime).



La petite fille est tombée par une fenêtre de l’appartement familial au troisième et dernier étage d’un immeuble situé a l’angle de la rue d’Écosse et de la rue Descroizilles.