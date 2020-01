Disparitions inquiétantes : une jeune femme et une fillette recherchées par la police de Seine-Maritime

Un appel à témoins a été lancé ce samedi en début de soirée par les services de police de Seine-Maritime suite à la disparition inquiétante d'une jeune femme de 24 ans ne parlant pas français et d'une enfant de 6 ans. Cette femme et la fillette ont quitté leur domicile vendredi 17 janvier vers 23 heures à Sotteville-lès-Rouen, dans la banlieue de Rouen, et n'ont plus donné signe de vie.



Signalement de la femme : Alic Sanela, 24 ans, cheveux bruns longs, yeux marrons, corpulence mince, taille ignorée (eptite et voûtée). Elle était vêtue au moment de sa disparition d'un legging noir, de baskets roses et d'un blouson rouge.



Signalement de l'enfant : Dragica Malicev, 6 ans, cheveux bruns longes ondulés, yeux marrons, taille 1,20 m, corupelence forte. Elle était vêtué au moment de sa disparition d'un legging gris, de baskets rouge et rose, d'un manteau noir brillant.



Toute personne susceptible de rencontrer la femme et l'enfant ou de disposer des informations les concernant est priée de contacter l'hôtel de police de Rouen, au 02 32 81 25 94 (heures ouvrables) ou 02 32 81 25 57 (soir et week-end).