Disparition inquiétante en Seine-Maritime : la jeune mère et son bébé retrouvés sains et saufs

La gendarmerie avait lancé un appel à témoins après la disparition inquiétante d’une jeune femme de 20 ans et son bébé d’un an à Ourville-en-Caux (Seine-Maritime) le lundi 3 mars vers 16 heures.



Selon l’appel à témoin diffusé par la gendarmerie, la mère de famille était partie à pied, poussant son enfant dans une poussette canne de couleur noire. « Depuis son départ, elle ne répond plus aux appels de sa famille », pouvait-on lire.



Ce mercredi matin, la gendarmerie a annoncé que la jeune femme et l’enfant ont été retrouvés : ils sont sains et saufs, précise-t-elle, tout en remerciant les internautes qui ont relayé l’appel à témoin.