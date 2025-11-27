Connectez-vous S'inscrire

Disparition inquiétante à Canteleu, en Seine-Maritime : appel à témoins pour retrouver Louanne, 14 ans


Une adolescente de 14 ans est portée disparue depuis le 7 novembre à Canteleu. La Police nationale lance un appel à témoins pour tenter de localiser la jeune fille, qui n’a plus donné signe de vie depuis sa sortie de collège. Elle aurait été aperçue cette semaine dans le quartier Saint-Sever à Rouen.



Jeudi 27 Novembre 2025 - 10:41


Louanne - Photo DIPN76
Louanne - Photo DIPN76
Louanne Caufourier, 14 ans, n’est pas rentrée à son domicile après sa journée de cours, vendredi 7 novembre. Depuis, sa famille reste sans nouvelles. Une enquête pour disparition inquiétante de mineure a été ouverte par les services de police de Seine-Maritime.

Selon les premiers éléments recueillis, l’adolescente pourrait se trouver à Rouen. Elle aurait en effet été vue dans le secteur de Saint-Sever au cours de cette semaine, ce qui renforce les recherches dans l’agglomération rouennaise.

Signalement de Louanne

Louanne, âgée de 14 ans, mesure environ 1,60 m. Elle est décrite comme très mince, de type européen, avec de longs cheveux châtains et des yeux marron. Au moment de sa disparition, elle portait un survêtement noir de marque Under Armour.
 

📌 Appel à témoins
  • Toute personne disposant d’informations permettant de localiser Louanne est invitée à contacter l’hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 00 : poste 764389 en semaine, poste 762594 la nuit et le week-end
         Un témoignage, même minime, peut s’avérer déterminant.




Mots clés : appel à témoin, disparition inquiétante, enquête, faits divers, Louanne, police, Seine-Maritime




Suivre InfoNormandie sur WhatsApp
http://

Disparition inquiétante à Canteleu, en Seine-Maritime : appel à témoins pour retrouver Louanne, 14 ans

27/11/2025

À Rouen, les éditions Petit à petit ouvrent une librairie éphémère pour les fêtes

27/11/2025

À Écrainville, en Seine-Maritime, un sexagénaire décède dans sa maison embrasée par les flammes

27/11/2025

Violences conjugales : la Seine-Maritime lance le “pack nouveau départ” pour renforcer la protection des victimes

26/11/2025

Grand-Quevilly : un job dating pour booster l’insertion professionnelle

26/11/2025

Evreux : un résident du foyer Adoma démasqué par le chien anti-drogue de la police

26/11/2025

Covoiturage : l'aire de Criquebeuf-sur-Seine (Eure) s'enrichit de 49 places supplémentaires

26/11/2025

Yvelines : deux hommes condamnés pour avoir foncé sur un véhicule de police à Mantes-la-Jolie

25/11/2025

Yvelines : condamné pour violences, vols et détournement d’argent au détriment de sa compagne à Conflans-Sainte-Honorine

25/11/2025

Appel à témoins : une adolescente de 15 ans portée disparue à Andrésy (Yvelines)

25/11/2025

Violences faites aux femmes : avec plus de 3 000 victimes en 2024, l’Eure renforce ses actions

25/11/2025

Caténaire endommagée par un arbre entre Val-de-Reuil et Vernon : le trafic Rouen–Paris paralysé plusieurs heures

25/11/2025

Rouen : un trafiquant interpellé à l’issue d’une surveillance, 40 g de cocaïne saisis

25/11/2025

Rouen : quatre migrants irakiens découverts parmi les fleurs dans un camion frigorifique

25/11/2025

Rouen : le CHU regroupe ses soins critiques pour renforcer capacités et qualité des prises en charge

24/11/2025

En Seine-Maritime, un chauffeur routier meurt dans l’explosion de son camion sur la D915

24/11/2025

Un camion heurte un pont-rail entre Pont-de-l’Arche et Oissel : trafic interrompu sur la ligne Paris–Le Havre

24/11/2025

Le “Pack nouveau départ” : un accompagnement immédiat pour les victimes de violences conjugales en Seine-Maritime

24/11/2025

Circulation perturbée sur la ligne Paris–Granville après un incident à un passage à niveau dans l'Orne

24/11/2025

Camion-citerne couché : l’A151 fermée à la circulation entre Eslettes et Pissy-Pôville, en Seine-Maritime

24/11/2025
Afficher plus d'articles

InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
Agenda
Les infos les + lues

Accident à Saint-Aubin-sur-Scie : trois blessés légers transportés à l’hôpital de Dieppe

22/11/2025 -

Une violente collision fait deux morts, un homme de 55 ans et une femme de 25 ans, entre Gremonville et Motteville

23/11/2025 -

En Seine-Maritime, un chauffeur routier meurt dans l’explosion de son camion sur la D915

24/11/2025 -

Circulation perturbée sur la ligne Paris–Granville après un incident à un passage à niveau dans l'Orne

24/11/2025 -

Eure : un "patrouilleur" percute l'arrière d'un poids-lourd sur l'A13, le conducteur est choqué

24/11/2025 -

Rouen : le CHU regroupe ses soins critiques pour renforcer capacités et qualité des prises en charge

24/11/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen