Disparition inquiétante à Canteleu, en Seine-Maritime : appel à témoins pour retrouver Louanne, 14 ans

Louanne Caufourier, 14 ans, n’est pas rentrée à son domicile après sa journée de cours, vendredi 7 novembre. Depuis, sa famille reste sans nouvelles. Une enquête pour disparition inquiétante de mineure a été ouverte par les services de police de Seine-Maritime.



Selon les premiers éléments recueillis, l’adolescente pourrait se trouver à Rouen. Elle aurait en effet été vue dans le secteur de Saint-Sever au cours de cette semaine, ce qui renforce les recherches dans l’agglomération rouennaise.



Signalement de Louanne



Louanne, âgée de 14 ans, mesure environ 1,60 m. Elle est décrite comme très mince, de type européen, avec de longs cheveux châtains et des yeux marron. Au moment de sa disparition, elle portait un survêtement noir de marque Under Armour.

