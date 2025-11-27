Disparition inquiétante à Canteleu, en Seine-Maritime : appel à témoins pour retrouver Louanne, 14 ans

Louanne - Photo DIPN76
Louanne Caufourier, 14 ans, n’est pas rentrée à son domicile après sa journée de cours, vendredi 7 novembre. Depuis, sa famille reste sans nouvelles. Une enquête pour disparition inquiétante de mineure a été ouverte par les services de police de Seine-Maritime.
Selon les premiers éléments recueillis, l’adolescente pourrait se trouver à Rouen. Elle aurait en effet été vue dans le secteur de Saint-Sever au cours de cette semaine, ce qui renforce les recherches dans l’agglomération rouennaise.
Signalement de Louanne
Louanne, âgée de 14 ans, mesure environ 1,60 m. Elle est décrite comme très mince, de type européen, avec de longs cheveux châtains et des yeux marron. Au moment de sa disparition, elle portait un survêtement noir de marque Under Armour.
📌 Appel à témoins
- Toute personne disposant d’informations permettant de localiser Louanne est invitée à contacter l’hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 00 : poste 764389 en semaine, poste 762594 la nuit et le week-end
