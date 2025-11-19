Connectez-vous S'inscrire

Dieppe : l'automobiliste pressé conduisait sans permis, sans assurance et était positif à l'alcool et aux stupéfiants


Un conducteur de 22 ans a été arrêté dans la soirée du 18 novembre à Dieppe, après une conduite à vive allure et plusieurs infractions graves. Il circulait sans permis, sans assurance, et a été contrôlé positif à l’alcool et au cannabis.



Mercredi 19 Novembre 2025 - 15:15


Le chauffard a été repéré par une patrouille de police alors qu'il roulait à vive allure - Illustration Adobe Stock
Les policiers de passage au rond-point du Belvédère, à Dieppe, ont repéré, hier soir vers 22h40, un véhicule lancé à vive allure. Le conducteur s’est ensuite engagé dans la rue du Saint-Laurent en effectuant plusieurs embardées, attirant immédiatement l’attention de l’équipage.

Au niveau du passage de Vancouver, les policiers interceptent le véhicule et procèdent à un contrôle. Le jeune homme, seul à bord, explique ne pas être en mesure de présenter le moindre document. Il affirme ne pas être titulaire du permis de conduire, avoir acheté le véhicule le jour même et ne pas avoir souscrit d’assurance. Vérification faite, aucune couverture d’assurance n’est effectivement enregistrée au fichier.

Sans permis, alcoolisé et drogué

Les gardiens de la paix soumettent alors le conducteur à un dépistage d'alcoolémie, qui se révèle positif. L’éthylomètre affiche 0,27 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit un peu moins de 0,60 g par litre de sang. Le test stupéfiants confirme également une consommation de cannabis, lui aussi positif au THC.

Le jeune homme est immédiatement placé en garde à vue et son véhicule est immobilisé. Une enquête est en cours pour conduite sans permis, défaut d’assurance, conduite sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants.





Mots clés : Dieppe, enquête, faits divers, police, Seine-Maritime




