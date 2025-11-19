Dieppe : l'automobiliste pressé conduisait sans permis, sans assurance et était positif à l'alcool et aux stupéfiants

Un conducteur de 22 ans a été arrêté dans la soirée du 18 novembre à Dieppe, après une conduite à vive allure et plusieurs infractions graves. Il circulait sans permis, sans assurance, et a été contrôlé positif à l’alcool et au cannabis.