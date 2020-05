Deux nouveaux lieux touristiques rouvrent vendredi en Seine-Maritime

Après la réouverture de l’Abbaye de Jumièges mardi et du Parc de Clères depuis ce jeudi matin, le Département de Seine-Maritime annonce maintenant que le public pourra de nouveau accéder au Château de Martainville et de l’Abbaye de Saint-Georges-de-Boscherville, à partir de ce vendredi matin.



Le Théâtre gallo-romain de Lillebonne ouvrira, quant à lui, dans les prochains jours.



Afin d’encourager la reprise des visites, le tarif réduit de chacun de ces sites et de ces musées départementaux sera appliqué comme tarif unique jusqu’au 1er juin.