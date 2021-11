Deux magasins de téléphonie braqués en plein centre-ville de Rouen : deux malfaiteurs activement recherchés

Les auteurs d'un vol à main armée et d'une tentative sont activement recherchés depuis la fin de matinée à Rouen (Seine-Maritime). Un peu après 11 heures, deux malfaiteurs ont braqué, mardi 16 novembre, deux magasins de téléphonie ayant pignon sur la rue du Gros-Horloge, en plein centre-ville de Rouen.



Les individus, cagoulés et gantés, ont d'abord fait irruption dans la boutique SFR, situé devant le restaurant Paul. L'un d'eux exhibant une arme de poing, a menacé les employés afin de les contraindre à ouvrir la réserve où est stocké le matériel téléphonique. Pour une raison qui reste à établir, ils n'ont pu y accéder et ont pris la fuite, sans rien dérober.