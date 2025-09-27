Deux hommes éjectés et grièvement blessés dans un accident près de Beaumont-le-Roger, dans l’Eure

L’accident s’est produit dans la nuit de vendredi à samedi, peu après 1 heure du matin, sur la route départementale 133, à hauteur de Beaumontel près Beaumont-le-Roger, dans l’Eure. Pour une raison encore indéterminée, le conducteur d’un véhicule a brusquement perdu le contrôle de sa direction.



Dans le choc qui s’est ensuivi, les deux occupants ont été éjectés du véhicule.



C’est un sapeur-pompier, qui se rendait précisément à la caserne pour participer à l’intervention, qui a découvert la scène et prodigué les premiers soins aux deux victimes, toutes deux inconscientes.



Évacuées en urgence absolue vers Rouen et Évreux



Rapidement rejoints par leurs collègues, les secours ont engagé d’importants moyens. Deux équipes du SMUR ont été mobilisées, l’une venue de Bernay, l’autre d’Évreux.



Les victimes sont deux hommes âgés de 30 ans et 67 ans. Tous deux ont été pris en charge en état d’urgence absolue. Le plus jeune a été médicalisé sur place avant d’être transporté vers le CHU de Rouen. Le second a été évacué vers le centre hospitalier d’Évreux.



L’intervention a nécessité la mobilisation de quatorze sapeurs-pompiers.



Une enquête de gendarmerie ouverte



Une enquête a été confiée aux gendarmes pour déterminer les circonstances précises de l’accident. Aucun autre véhicule ne serait en cause, à ce stade de l’enquête.