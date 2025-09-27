InfoNormandie – Actualités locales en continu
Connectez-vous S'inscrire





Deux hommes éjectés et grièvement blessés dans un accident près de Beaumont-le-Roger, dans l’Eure


Le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule en pleine nuit sur la RD133. Les deux occupants, âgés de 30 et 67 ans, ont été transportés en urgence absolue



Samedi 27 Septembre 2025 - 10:02



Deux hommes éjectés et grièvement blessés dans un accident près de Beaumont-le-Roger, dans l’Eure
L’accident s’est produit dans la nuit de vendredi à samedi, peu après 1 heure du matin, sur la route départementale 133, à hauteur de Beaumontel près Beaumont-le-Roger, dans l’Eure. Pour une raison encore indéterminée, le conducteur d’un véhicule a brusquement perdu le contrôle de sa direction.

Dans le choc qui s’est ensuivi, les deux occupants ont été éjectés du véhicule.

C’est un sapeur-pompier, qui se rendait précisément à la caserne pour participer à l’intervention, qui a découvert la scène et prodigué les premiers soins aux deux victimes, toutes deux inconscientes.

Évacuées en urgence absolue vers Rouen et Évreux

Rapidement rejoints par leurs collègues, les secours ont engagé d’importants moyens. Deux équipes du SMUR ont été mobilisées, l’une venue de Bernay, l’autre d’Évreux.

Les victimes sont deux hommes âgés de 30 ans et 67 ans. Tous deux ont été pris en charge en état d’urgence absolue. Le plus jeune a été médicalisé sur place avant d’être transporté vers le CHU de Rouen. Le second a été évacué vers le centre hospitalier d’Évreux.

L’intervention a nécessité la mobilisation de quatorze sapeurs-pompiers.

Une enquête de gendarmerie ouverte

Une enquête a été confiée aux gendarmes pour déterminer les circonstances précises de l’accident. Aucun autre véhicule ne serait en cause, à ce stade de l’enquête.




Mots clés : accident, Beaumontel, enquête, Eure, faits divers, pompiers



Deux hommes éjectés et grièvement blessés dans un accident près de Beaumont-le-Roger, dans l’Eure

27/09/2025

Yvelines : quatre jeunes interpellés pour une tentative d’extorsion avec arme à Rambouillet

27/09/2025

Contrôle routier à Gruchet-le-Valasse : un conducteur interpellé sans permis ni assurance

26/09/2025

Leucémies pédiatriques dans l'Eure : aucun nouveau cas à Pont-de-l’Arche et Igoville entre 2020 et 2022

26/09/2025

Yvelines : trois mineurs interpellés à Versailles après le vol par ruse d'une carte bancaire

25/09/2025

Début d’incendie maîtrisé au centre aquatique de Fécamp : 79 clients et employés évacués

25/09/2025

Victime d'un enlèvement dans l'Orne, Lucie, 12 ans, retrouvée saine et sauve en Loire-Atlantique

25/09/2025

La Ville d’Évreux reprend la main sur le festival rock après la défaillance de Normandy Rock

25/09/2025

L'auteur de tags sur un mur anti-bruit à l’entrée de Rouen interpellé en flagrant délit

25/09/2025

L’alerte enlèvement déclenchée après la disparition d’une fillette de 12 ans dans l’Orne

25/09/2025

Il exhibe un pistolet à la fenêtre en pleine intervention des pompiers : un homme interpellé au Havre

25/09/2025

Deux établissements perturbés ce jeudi matin à Rouen : tentative de blocage à la fac Pasteur et lycée fermé

25/09/2025

Au Havre, incendie au dernier étage d'un immeuble : neuf appartements évacués

25/09/2025

Seine-Maritime. Un piéton mortellement blessé après avoir été percuté par un poids lourd à Elbeuf

25/09/2025

Collision à Valliquerville, en Seine-Maritime : deux blessés en urgence absolue, dont une femme incarcérée

24/09/2025

Alerte à la bombe à Louviers : un supermarché et des entreprises évacuées jusqu’à la levée de doute

24/09/2025

Yvelines. Un homme blessé au cutter devant un collège à Mantes-la-Jolie, l'auteur présumé est interpellé

24/09/2025

Au rond-point des Vaches près de Rouen : les forces de l'ordre délogent des manifestants de "Bloquons tout"

24/09/2025

Course-poursuite à 140 km/h dans Rouen : un chauffard sans permis interpellé

24/09/2025

Drogue : un adolescent de 16 ans interpellé deux fois en quelques heures à Saint-Etienne-du-Rouvray

24/09/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen