Deux cambrioleurs arrêtés par les gendarmes de Bernay la nuit du réveillon de Noël

Les gendarmes suivent à distance la voiture suspecte qui roule en direction de Courbépine. En chemin, l’automobiliste perd le contrôle de son véhicule et percute un poteau téléphonique dans une rue étroite. Le conducteur et son passager sont immédiatement interpellés.



Dans le véhicule, les forces de l’ordre vont aller de découverte en découverte. Dans des sacs posés sur le sol au pied du passager, une importante somme d’argent en numéraires, des bijoux ainsi qu’une arme de poing et des munitions, des gants, deux cagoules et des devises étrangères sont découverts.



Dans le coffre, les gendarmes découvrent également un lapidaire.



Les deux hommes, âgés de 28 et 29 ans et connus défavorablement de la gendarmerie, sont emmenés à la brigade où ils sont placés en garde à vue.