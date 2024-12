Deux accidents sur l’A13 font quatre blessés légers ce soir à Tourville-la-Rivière, en Seine-Maritime

Au total, sept personnes ont été impliquées dans les deux accidents. Trois sont indemnes, les quatre autres ont été blessées légèrement. Elles ont reçu des soins sur place avant d’être transportées, en urgence relative, vers des structures hospitalières d’Elbeuf et de Rouen.



Les victimes sont, dans le premier accident, une femme de 43 ans et dans le second trois hommes âgés de 29, 28 et 24 ans.