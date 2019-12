Des épisodes de torches, bruit et fumées sont attendus après l’incendie à la raffinerie Total près du Havre

Un incendie de pétrole brut s'est déclaré, ce samedi vers 4 heures, au sein de l’unité D11 de raffinage de l’usine Total, boulevard industriel à Gonfreville l’Orcher, près du Havre (Seine-Maritime).



A l’origine, une pompe servant à faire circuler le pétrole brut au sein de la raffinerie a pris feu générant un important dégagement de fumée, s’étendant sur la zone industrielle du port et les communes de Sandouville, Rogerville, d’Oudalle, Gonfreville l’Orcher, Saint Vigor d’Ymonville.



Le feu, a cette heure, est circonscrit. Toutefois, des opérations de réglages sont maintenant nécessaires sur les autres unités de la plateforme Normandie.



« Ces opérations peuvent s'accompagner d'épisodes de bruit, torches et fumées.

Nous mettons tout en oeuvre pour en limiter au maximum la durée », prévient la plate-forme Allo-Industrie.



L’incendie n’a fait aucune victime et ne devrait pas avoir d’incidence sur l’environnement. La préfecture précisait ce matin que les analyses effectuées par les sapeurs-pompiers (Sdis) n’ont pas fait apparaître d’élément de toxicité (dioxyde de soufre, dioxyde d’azote, hydrogène sulfuré, monoxyde de carbone).