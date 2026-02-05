Dans l’Eure, le retour au 90 km/h devient la règle sur les routes départementales

Les automobilistes pourront de nouveau rouler à 90 km/h sur les routes départementales de l’Eure. Une mesure appliquée à 4 200 km de voies.



À partir du lundi 9 février 2026, les conducteurs circulant dans l’Eure retrouveront une limitation généralisée à 90 km/h sur l’ensemble des routes départementales.



Ce changement concerne près de 4 200 kilomètres de voies. Le réseau départemental s’articule désormais autour de trois vitesses maximales : 50 km/h, 70 km/h et 90 km/h. Une organisation voulue plus lisible, censée harmoniser les règles et réduire les zones de confusion pour les automobilistes.

​Des tronçons maintenus à 70 km/h ou abaissés à 50 km/h Ce relèvement généralisé n’efface pas les zones sensibles. Depuis fin 2024, environ 320 études de sécurité ont été menées pour repérer les sections accidentogènes. Sur ces portions, les vitesses restent plafonnées à 70 km/h, parfois à 50 km/h. Des aménagements supplémentaires ont aussi été déployés : signalisation accrue, interventions aux intersections, réaménagements ponctuels pour limiter les risques.

Les radars automatiques seront, eux, reparamétrés dès le 9 février afin de contrôler les nouvelles limitations.

La RN12, RN13 et la RN154 restent à 80 km/h La mesure ne concerne que les routes départementales. Les routes nationales et communales demeurent limitées à 80 km/h. Dans l’Eure, cela inclut notamment la RN154 entre Nonancourt et Louviers, la RN12 autour de Nonancourt, ainsi que la RN13 entre Évreux et Chaufour-lès-Bonnières.



Le Conseil départemental, conduit par son président Alexandre Rassaërt, concrétise ainsi son engagement pris il y a plus d’un an, validé par la commission départementale de la sécurité routière.



Ce qu’il faut savoir Depuis fin 2024 :

– 320 études de sécurité réalisées sur les routes départementales.

– Des zones sensibles maintenues à 70 km/h ou 50 km/h.

– Signalisation renforcée et aménagements ciblés sur les intersections.

– Radars reconfigurés dès le 9 février pour intégrer le retour au 90 km/h.



EN CE MOMENT | EN UNE | LA UNE | L'ESSENTIEL | YVELINES | INFO-ROUTE | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | EURE | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter | Le journal des municipales 2026