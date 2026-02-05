Connectez-vous S'inscrire

Dans l’Eure, le retour au 90 km/h devient la règle sur les routes départementales


Les automobilistes pourront de nouveau rouler à 90 km/h sur les routes départementales de l’Eure. Une mesure appliquée à 4 200 km de voies.



Jeudi 5 Février 2026 - 15:26


Lundi 9 février, les employés du département vont dévoiler les panneaux 90 sur la majorité des routes de l’Eure, hormis les nationales comme la RN12, la RN13 et la RN154 - photo publiée sur le blog de eureennormandie.fr
À partir du lundi 9 février 2026, les conducteurs circulant dans l’Eure retrouveront une limitation généralisée à 90 km/h sur l’ensemble des routes départementales.

Ce changement concerne près de 4 200 kilomètres de voies. Le réseau départemental s’articule désormais autour de trois vitesses maximales : 50 km/h, 70 km/h et 90 km/h. Une organisation voulue plus lisible, censée harmoniser les règles et réduire les zones de confusion pour les automobilistes.

​Des tronçons maintenus à 70 km/h ou abaissés à 50 km/h

Ce relèvement généralisé n’efface pas les zones sensibles. Depuis fin 2024, environ 320 études de sécurité ont été menées pour repérer les sections accidentogènes. Sur ces portions, les vitesses restent plafonnées à 70 km/h, parfois à 50 km/h. Des aménagements supplémentaires ont aussi été déployés : signalisation accrue, interventions aux intersections, réaménagements ponctuels pour limiter les risques.
Les radars automatiques seront, eux, reparamétrés dès le 9 février afin de contrôler les nouvelles limitations.

La RN12, RN13 et la RN154 restent à 80 km/h

La RN13 entre Évreux et Chaufour-les-Bonnières reste à 80 km/h - photo infonormandie
La mesure ne concerne que les routes départementales. Les routes nationales et communales demeurent limitées à 80 km/h. Dans l’Eure, cela inclut notamment la RN154 entre Nonancourt et Louviers, la RN12 autour de Nonancourt, ainsi que la RN13 entre Évreux et Chaufour-lès-Bonnières.

Le Conseil départemental, conduit par son président Alexandre Rassaërt, concrétise ainsi son engagement pris il y a plus d’un an, validé par la commission départementale de la sécurité routière.


Ce qu’il faut savoir 
Depuis fin 2024 :
– 320 études de sécurité réalisées sur les routes départementales.
– Des zones sensibles maintenues à 70 km/h ou 50 km/h.
– Signalisation renforcée et aménagements ciblés sur les intersections.
– Radars reconfigurés dès le 9 février pour intégrer le retour au 90 km/h.




Mots clés : Eure, sécurité routière, vitesse




