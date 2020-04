Dans l'Eure, la "chasse" aux rodéos sauvages est ouverte : 24 motos saisies dans les quartiers

Depuis deux à trois semaines, les journaux et sites d'information en font leurs gros titres. Avec l'arrivée des beaux jours, les rodéos sauvages ont repris de plus belle dans certains quartiers du département. Plus encore avec le confinement, qui impose à chacun de rester chez-soi.



Les forces de l'ordre - police nationale, police municipale et gendarmerie - sont sur le qui-vive, en particulier à l'approche du week-end. On se souvient de celui de Pâques où, à La Madeleine et Nétreville, deux quartiers d'Evreux, des jeunes ont, entre autres exaction, fait pétarader leurs motos en violation des mesures de confinement. L'intervention de la police a tourné à l'affrontement.



Plus récemment, à Gisors et à Vernon, ou encore à Igoville et Pont-de-l'Arche, se sont reproduites les mêmes scènes. A chaque fois que cela a été possible, les engins ont été saisis et les auteurs identifiés. A ce jour, ce sont 24 motos qui ont été placées en fourrière, a indiqué le préfet de l'Eure, Jérôme Fillipini, lors d'un point presse ce mardi 28 avril.



« Elles ne seront pas restituées, mais détruites », a enchaîné Dominique Puechmaille, procureure de la République. Quant aux auteurs des rodéos, ceux du moins qui ont pu être identifiés et arrêtés, ils encourent chacun une peine d'un an de prison et 15 000 euros d'amende.