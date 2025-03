Dans l'Eure, des élus montent au créneau contre le projet de stockage de digestats à Serez

Dès le 4 février dernier, les élus de l’agglomération ont voté une motion d’opposition unanime, dénonçant un manque de transparence et de concertation avec les collectivités locales, ainsi que des risques environnementaux liés à la composition des digestats et leur impact sur la qualité des sols et également une augmentation du trafic routier, avec un fort passage de poids lourds dans la région.



Inquiétudes également quant aux incertitudes géotechniques, le site étant implanté, selon les contestataires, sur un terrain instable exposé à des risques de retrait et gonflement d’argile.



Face à ces préoccupations, les élus demandent une suspension du projet tant que des garanties claires n’auront pas été apportées. Une mobilisation citoyenne pourrait également s’organiser pour peser dans le débat.



Affaire à suivre.