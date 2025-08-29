Dans l'Eure, Saint-Pierre-de-Cormeilles lance le Festival du Fredet : une première édition musicale et festive

Le comité des fêtes de Saint-Pierre-de-Cormeilles organise, vendredi 5 septembre, la toute première édition du Festival du Fredet, un événement musical en plein air, pensé pour rassembler habitants et visiteurs dans une ambiance conviviale. Objectif : offrir un nouveau souffle à la programmation de rentrée, tout en perpétuant l’esprit de la fête locale.
Vendredi 5 septembre 2025 : ● 3 concerts de groupes talentueux et locaux ● Un programme de 17h00 à minuit, avec également sur place des food trucks de produits locaux et une buvette ● Un Festival en amont de la Fête Saint-Matthieu qui se tiendra le dimanche 7 septembre.
Un festival pour revisiter la fête traditionnelle
« Avec le festival du Fredet, nous souhaitons donner un nouveau souffle à la programmation de rentrée de Saint-Pierre-de-Cormeilles », explique Simon Lust, créateur de l’événement et habitant de la commune.
Le festival, à but non lucratif, se veut un moment festif et rassembleur, ancré dans un cadre bucolique. Il prend le relais de la traditionnelle Fête Saint-Matthieu, organisée depuis de nombreuses années.
⸻
Trois concerts au programme
La musique sera au cœur de cette première édition avec une programmation éclectique :
• Les Vieilles Godasses (Lisieux), un quatuor guitare-chant-accordéon-contrebasse (18h00)
• Les Ratures (Lisieux), chanson française revisitée (20h00)
• Shifumi Orkestar (Pont-Audemer), un sextet explosif entre hip-hop, klezmer et sonorités balkaniques (22h00)
Les concerts se dérouleront de 17h à minuit, sous les tonnelles de la route de Thiberville.
⸻
Infos pratiques
📍 Lieu : Sous les tonnelles, Rte de Thiberville, 27260 Saint-Pierre-de-Cormeilles
🚗 Accès voiture : A13, sortie Beuzeville – Parking gratuit
💶 Tarif d’entrée : 13 € par personne (inclut l’accès aux 3 concerts)
🎟️ Billetterie en ligne : réservation conseillée
