Covid-19 : dans l'Orne, la préfecture prend des mesures face à la dégradation de la situation sanitaire

Manifestations revendicatives ou récréatives

Files d’attentes

Marchés, foires, brocantes, ventes au déballage et vide-greniers

Abords des établissements scolaires, centres de loisirs, arrêts de bus, gares et lieux de culte lors des périodes d’activité.

Face à la dégradation de la situation sanitaire dans l’Orne où le taux d'incidence est en très forte hausse (+78,3% en une semaine), la préfecture du département a décidé de faire évoluer les mesures à compter du samedi 20 novembre. Tout d'abord, l'obligation de porter le masque en extérieur pour les personnes de plus de 11 ans, dans les cas suivants :En intérieur, le port du masque est obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans dans les lieux soumis à présentation du passe sanitaire.Même lorsqu’il n’est pas obligatoire, le port du masque reste conseillé en cas de forte concentration de population.Depuis le 29 octobre 2021, les rave party et le transport de sonorisation sont interdits, rappelle la préfecture de l'Orne