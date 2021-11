Covid-19. En Normandie, les cinq départements dépassent désormais le seuil d'alerte

La vaccination, marquée aujourd’hui par la campagne de rappel, se poursuit à rythme soutenu en Normandie. Avec 5 420 665 injections réalisées au 14 novembre (2 714 127 primo-injections et 2 665 604 vaccinations complètes), la région affiche un taux de primo-injections de la population éligible de 91,3 % et un taux de vaccination complète à 89,9 %



Plus que jamais, la vaccination est la solution contre l’épidémie de Covid-19. Il y a 12 fois plus d’entrées en soins critiques parmi les personnes non vaccinées que parmi celles qui sont complètement vaccinées, affirme l'Agence régionale de santé citant une étude publiée le 5 novembre par la Direction de la recherche des études, de l’évaluation et des statistiques.