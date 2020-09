Coupe-boulons, pince coupante... les voleurs de vélos arrêtés à Évreux étaient bien équipés

L’attention des policiers a été aussi attirée par le vélo que tenait l’un des suspects et dont le garde-boue était endommagé. Le deux-roues portait toutes les stigmates de la bicyclette volée.



Les deux jeunes gens, âgés de 16 et 20 ans et respectivement domiciliés à Berville-la-Campagne et Louviers, ont été emmenés à l’hôtel de police pour quelques vérifications supplémentaires. Du coup, ils ont été placés en garde à vue pour tentative de vol.