Contrôle d’ampleur sur l’A13 dans l'Eure : plus de 400 personnes contrôlées et de nombreuses infractions relevées

Au total, 50 poids lourds, 350 véhicules légers et 400 personnes ont été soumis à des contrôles minutieux. Le bilan fait état de nombreuses infractions, tant sur le plan routier que réglementaire et pénal.En parallèle, une dizaine d’infractions au droit du travail ont également été identifiées, témoignant d’un usage croissant de la route comme vecteur d’activités illicites.Ce contrôle s’inscrit dans le cadre du plan d’action départemental pour la restauration de la sécurité du quotidien, lancé par le préfet de l’Eure le 21 février dernier. L’objectif : réaffirmer la présence des services de l’État sur le terrain, dissuader les comportements délinquants et restaurer un climat de sécurité sur les axes stratégiques du département.Une précédente opération avait eu lieu le mardi 4 mars , dans les mêmes conditions également sur l’autoroute A13, au niveau de l’aire de Vironvay, dans l’Eure. Elle avait conduit à la saisie de 1,3 kg de drogue, dont 1 kg de résine de cannabis, à la verbalisation de 14 conducteurs sous l’emprise de stupéfiants et de relever plus de 100 infractions