Vaste opération de contrôle sur l’A13 dans l’Eure : plus de 600 personnes contrôlées et 1,3 kg de drogue saisi

En quelques heures, les forces de l’ordre ont contrôlé 600 personnes et 500 véhicules, dont 50 poids lourds et 3 bus. Ce dispositif de grande ampleur a conduit à des résultats notables :

• 1,3 kg de drogue saisi, dont 1 kg de résine de cannabis.

• 14 conducteurs sous l’emprise de stupéfiants interceptés.

• Plus de 100 infractions relevées, incluant des délits routiers, des infractions liées au séjour irrégulier, à la contrefaçon de tabac, au transport de marchandises, ainsi qu’à la législation du travail.